Поліція Дніпра обстежує дороги напередодні навчального року
Через кілька днів в Дніпрі і області почнеться новий навчальний рік і школярі повернуться в свої освітні установи.
Як повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області, з цієї причини співробітники відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції проводять обстеження ділянок вулиць і доріг біля шкіл і маршрутів перевезення дітей шкільними автобусами.
При обстеженні інспектори звертали увагу на стан покриття проїзної частини, наявність всіх відповідних дорожніх знаків, в тому числі 1.33 "Діти", "Пішохідний перехід", дорожньої розмітки, світлофорних об'єктів та інших складових, які могли б вплинути на безпеку дітей на маршрутах до шкіл.
Фахівці виявили і зафіксували основні недоліки: гілки дерев, які погіршують видимість дорожніх знаків і світлофорів, а також пошкоджені дорожні знаки по Дніпру. Щоб проблеми були вирішені – правоохоронці складають відповідні приписи.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі і області збільшилася кількість пожеж. За минулу добу, 29 серпня, на території Дніпропетровської області в природних екосистемах сталося 37 пожеж.