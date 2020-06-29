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Поліція Дніпра нагадала про те, як безпечно відпочивати на воді

Яна Коваль
Життя міста
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Поліція Дніпра нагадала про те, як безпечно відпочивати на воді

Поліція нагадала правила поведінки на воді. medium

Купання і плавання – яскравий і активний відпочинок. Вода приносить багато задоволення, якщо дотримуватися правил безпечної поведінки.

Про те, як дотримуватися правил безпеки і що робити категорично забороняється – розповіли в патрульній поліції Дніпропетровської області.

Щоб відпочинок на воді приніс тільки позитивні емоції, необхідно:

  • Купатися там, де безпечно. Для відпочинку слід вибирати водойми, на яких офіційно дозволено купання і облаштовані пляжі;

  • Батькам важливо проводити бесіди з дітьми, не відпускати неповнолітніх купатися без дорослих, навіть в компанії однолітків. Головне – самі будьте прикладом правильної поведінки на пляжі;

  • Після тривалого перебування на сонці, не пірнайте у воду з розбігу, заходьте поступово, можна спочатку змочити тіло водою. Різка зміна температури дуже небезпечна для людського організму, особливо для людей з хворим серцем;

  • Якщо ви відчуваєте в воді, що втрачаєте сили або тіло зводять судоми, або ви побачили потопаючого, a самі не вмієте плавати – кличте на допомогу.

Заборонено:

  • Підійматися на попереджувальні знаки і буї;

  • Стрибати у воду з човнів, катерів, з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів і споруд, не призначених для цього;

  • Купатися в негоду, при сильному вітрі або великих хвилях;

  • Купатися в стані алкогольного сп'яніння;

Ніколи не забувайте про правила безпеки під час відпочинку на пляжі і правила поведінки на воді. Суворе і точне дотримання цих правил збереже Вам здоров'я і життя.

Будьте обережнішими, відпочиваючи біля водойм

Будьте обережнішими, відпочиваючи біля водойм Патрульна поліція Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Кривому Розі підліток потонув під час відпочинку з друзями. Тіло потопельника дістали з глибини близько 25 метрів в восьми метрах від берега.

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