Поліція Дніпра нагадала про правила безпеки під час відпочинку

Яна Коваль Життя міста 17:01, 19.07.2020

Літо – час активного відпочинку, особливо для дітей. Одні з найулюбленіших занять молоді в Дніпрі – катання на велосипедах, скейтбордах, самокатах і роликах.

В патрульній поліції Дніпра акцентують: щоб такий спосіб відпочинку приносив тільки хороші враження та емоції, слід дотримуватися простих правил безпеки.

Рекомендації правоохоронців прості:

  • Завжди користуйтеся засобами пасивної захисту: на допомогу прийдуть шолом, наколінники, налокітники і рукавички;

  • Уважно стежте за дорогою і виконуйте вимоги дорожніх правил;

  • Щоб Вас було добре помітно в темний час доби, надягайте речі зі світловідбиваючими елементами.

Не забувайте про безпеку
Патрульна поліція в Дніпропетровській області

Безпечного вам відпочинку!

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні. 17 липня під час купання потонула дівчинка.

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