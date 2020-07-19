Поліція Дніпра нагадала про правила безпеки під час відпочинку

Правоохоронці Дніпра просять не забувати про безпеку. youtubе

Літо – час активного відпочинку, особливо для дітей. Одні з найулюбленіших занять молоді в Дніпрі – катання на велосипедах, скейтбордах, самокатах і роликах.

В патрульній поліції Дніпра акцентують: щоб такий спосіб відпочинку приносив тільки хороші враження та емоції, слід дотримуватися простих правил безпеки.

Рекомендації правоохоронців прості:

Завжди користуйтеся засобами пасивної захисту: на допомогу прийдуть шолом, наколінники, налокітники і рукавички;

Уважно стежте за дорогою і виконуйте вимоги дорожніх правил;

Щоб Вас було добре помітно в темний час доби, надягайте речі зі світловідбиваючими елементами.

Не забувайте про безпеку Патрульна поліція в Дніпропетровській області

Безпечного вам відпочинку!

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