Поліція Дніпра нагадала про правила безпеки під час відпочинку
Правоохоронці Дніпра просять не забувати про безпеку. youtubе
Літо – час активного відпочинку, особливо для дітей. Одні з найулюбленіших занять молоді в Дніпрі – катання на велосипедах, скейтбордах, самокатах і роликах.
В патрульній поліції Дніпра акцентують: щоб такий спосіб відпочинку приносив тільки хороші враження та емоції, слід дотримуватися простих правил безпеки.
Рекомендації правоохоронців прості:
Завжди користуйтеся засобами пасивної захисту: на допомогу прийдуть шолом, наколінники, налокітники і рукавички;
Уважно стежте за дорогою і виконуйте вимоги дорожніх правил;
Щоб Вас було добре помітно в темний час доби, надягайте речі зі світловідбиваючими елементами.
Не забувайте про безпеку Патрульна поліція в Дніпропетровській області
Безпечного вам відпочинку!
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні. 17 липня під час купання потонула дівчинка.