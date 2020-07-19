МоваЯзык

Топтеми:

Поліція Дніпра нагадала про правила безпеки під час відпочинку

Яна Коваль
Життя міста
1,4 т.
Поліція Дніпра нагадала про правила безпеки під час відпочинку

Правоохоронці Дніпра просять не забувати про безпеку. youtubе

Літо – час активного відпочинку, особливо для дітей. Одні з найулюбленіших занять молоді в Дніпрі – катання на велосипедах, скейтбордах, самокатах і роликах.

В патрульній поліції Дніпра акцентують: щоб такий спосіб відпочинку приносив тільки хороші враження та емоції, слід дотримуватися простих правил безпеки.

Рекомендації правоохоронців прості:

  • Завжди користуйтеся засобами пасивної захисту: на допомогу прийдуть шолом, наколінники, налокітники і рукавички;

  • Уважно стежте за дорогою і виконуйте вимоги дорожніх правил;

  • Щоб Вас було добре помітно в темний час доби, надягайте речі зі світловідбиваючими елементами.

Не забувайте про безпеку

Не забувайте про безпеку Патрульна поліція в Дніпропетровській області

Безпечного вам відпочинку!

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Кривому Розі 5-річна дитина потонула в басейні. 17 липня під час купання потонула дівчинка.

УкраїнаДніпроправила рухуправиладіти
Поділитися в Facebook
  2. Дніпро
  3. Життя міста