Поліція Дніпра нагадала про правила безпеки на дорозі

Правоохоронці Дніпра просять батьків нагадати своїм дітям правила безпечної поведінки на дорозі.

Детальніше про те, як правильно переходити дорогу – нагадали в патрульної поліції Дніпропетровської області.

Отже, існує кілька правил поведінки на дорозі. Дотримуючись їх, ви убезпечите себе і своїх дітей від негативних наслідків:

Виходячи з дому, потрібно впевнитися чи немає поблизу небезпеки, особливо, якщо огляд проїжджої частини закривають дерева, транспортні засоби і т.д;

При русі по тротуару потрібно триматися правої сторони і уважно стежити за виїздом з двору;

Готуючись перейти дорогу, необхідно уповільнити рух, зупинитися (не на краю тротуару) і оглянути проїжджу частину по обидва боки;

При переході проїжджої частини потрібно пам'ятати: переходити дорогу тільки по пішохідних переходах і тільки на зелений сигнал світлофора. Не переходьте дорогу на червоний сигнал: якщо дитина це робить з вами, то тим більше зробить це і без вас.

Не варто розмовляти під час переходу дороги;

Не потрібно бігти, навіть якщо на іншій стороні вас хтось чекає;

При посадці в транспортний засіб, необхідно підходити до дверей тільки після повної його зупинки;

Не сідайте в транспортний засіб в останній момент перед його відправкою.

Дотримуйтесь правил безпеки Патрульна поліція Дніпропетровської області

"Пам'ятайте, ваша поведінка є зразком для вашої дитини. Дотримуйтесь правил дорожнього руху – тим самим показуйте дітям тільки правильний приклад!", – акцентували в патрульної поліції Дніпропетровської області.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі поліція затримала судно з п'яним водієм на борту. Біля острова Свинячого, водний патруль зупинив маломірне судно "Прогрес", пасажири і водій якого перебували без рятувальних жилетів.