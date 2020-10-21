Поліцейська з Дніпра розповіла про безпорадність хворих на COVID-19: тест не зробиш, якщо не задихаєшся

У Дніпрі хворому з лихоманкою і симптомами коронавірусу доводиться "вибивати" проходження ПЛР-тесту на COVID-19 годинами, сидячи в лікарняних чергах серед здорових людей.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла інспекторка пресслужби управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко.

Поліцейська перенесла коронавірусну інфекцію, проте дізналася про це під кінець хвороби, оскільки спочатку лікарі відмовляли виписати направлення на тестування.

"Що стосується направлення на тест, то тут теж виявилося все складно. За словами лікаря, списки пацієнтів з ознаками ковіду прямували в якесь із профільних управлінь і там вибирали тих, кому тест необхідний. У мене отримати його не було шансів, оскільки я не задихалася. У мене була "легка форма", – розповіла вона.

Водночас жінка скаржилася на високу температуру, яка погано збивалася, відсутність нюху, біль у тілі, печіння в очах, головний біль, запаморочення і слабкість.

За словами Копиленко, потрапити до свого сімейного лікаря в приватній клініці із симптомами коронавірусу не можна, щоб не наражати інших пацієнтів на ризик. Спілкування з лікарем проходило телефоном і в месенджерах.

"Коли я скаржилася на погіршення самопочуття, то мені рекомендували викликати "103". Бригада мовляв повинна приїхати, оцінити мій стан і якщо що – забрати в лікарню. Але знову ж інтоксикація мого організму не була показником для госпіталізації. І я не задихалася на той час. Коли я все ж почала ночами задихатися, і говорила, що кисень у крові в мене знижується (допомагав пульсоксиметр), виявилося, що для госпіталізації необхідно щонайменше показник близько 70. Ну такий собі напівтруп", – поскаржилася жінка.

У відомчій лікарні для співробітників правоохоронних органів, за словами Копиленко, ситуація не краща.

"Дізнавшись, що все ж ПЛР-тест можна в поліклініці отримати, а мені він чомусь все ніяк не дістається, я зателефонувала лікарю і поставила пряме запитання. Чому одних із температурою 37,4 направляють у перший день, а я на шостий день лихоманки і з усіма ознаками COVID-19 не можу його отримати? Відповідь була унікальна: "Ну вони дорогі, треба мати показання.." Щоб ви розуміли, у відомчій поліклініці тест був оплачений мені, як співробітнику, державою. Обуренню моєму не було меж. Лікар сперечалася недовго. Наступного дня я здала ПЛР-тест, пройшла рентген", – розповіла Копиленко.

Людмила Копиленко у Facebook

Людмила Копиленко у Facebook

Людмила Копиленко у Facebook

Людмила Копиленко у Facebook

Людмила Копиленко у Facebook

Людмила Копиленко у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Дніпрянка Анастасія Золотарьова перемогла коронавірус і детально описала симптоми COVID-19, проходження тесту, відвідування лікаря, лікування і розвиток захворювання.