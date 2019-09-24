Похолодання продовжується: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У Дніпрі терміново оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище з 24 по 25 вересня.

Погодні умови різко зміняться і збережеться надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода Frazy.su

25 і 26 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі впаде до 3-8 градусів тепла, а вдень підніметься до 15-20 градусів.

У п'ятницю, 27 вересня, вночі пройде невеликий дощ, а вдень буде сонячно і без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 7-9 градусів, а вдень 15-17 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 25 вересня, в більшості областей України ще утримається суха погода, проте в західних областях пройде атмосферний фронт, який принесе дощі.

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