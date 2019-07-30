Похолодає до +9: в Дніпро йдуть дощі і грози

У Дніпрі на цьому тижні очікується дощ з грозою і місцями град.

З 1 по 25 липня в місті і області випало дуже багато опадів, повідомив Інформатору Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру гідрометеорології.

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У Дніпрі з 30 липня по 4 серпня погода буде мінливою:

30 липня цілий день протримається похмура погода. З середини дня і до його закінчення буде йти дощ c грозою, можливий град. Вітер збережеться північно-західний, 7-12 м/с, місцями 15-20 м/с. Вночі - від 18 до 20 градусів тепла, вдень - від 30 до 32 градусів тепла.

31 липня зранку очікується дощ c грозою, але в другій половині дня він припиниться. Вітер буде західний, до 17 м/с. Температура вночі буде 20 градусів тепла, вдень - 26 градусів тепла.

1 серпня ясна погода у Дніпрі буде спостерігатися протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північний, до 7-12 м/с. Температура вночі буде 9-14 градусів тепла, вдень - 21-26 градусів тепла.

2 серпня перша половина дня буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опадів не очікується. Вітер північно-західний, до 5 м/с. Температура вночі буде 15 градусів тепла, вдень - 26 градусів тепла.

3 серпня хмари закриють небо вже з ранку і протримаються до пізнього вечора. Вдень і ввечері буде йти дощ. Вітер південний, до 5 м/с. Температура вночі буде 17 градусів, вдень - 22 градуси тепла.

4 серпня весь день в Дніпрі буде хмарним. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Вітер північно-західний, до 6 м/с. Температура вночі буде 17 градусів тепла, вдень - 25 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики попередили про негоду в Україні.

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