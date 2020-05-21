Похолодає до +6: синоптики засмутили прогнозом погоди в Дніпрі

У четвер, 21 травня, в Дніпрі очікується невелике похолодання.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опади в цей день не очікується.

Температура повітря вночі опуститься до +6...+8 градусів, вдень прогріється до +16...+18 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 21 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили, що до кінця травня Україну чекають дощі, заморозки і спека до +25. Винятком стане тільки південь країни, де опадів буде не вистачати.

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