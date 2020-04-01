Похолодає до -6: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У середу, 1 квітня, в Дніпрі очікується значне похолодання.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від -4 до -6 градусів вночі, вдень прогріється до +6...+8 градусів. Вітер західний 5-10 м/с. Облачно.

Погода в Україні 1 квітня

Як писав OBOZREVATEL раніше, в середу, 1 квітня, в Україні очікується хмарна погода і нова хвиля похолодання. Вночі в більшості областей спостерігатимуться заморозки, місцями температура опуститься до -5°.

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