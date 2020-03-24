Похолодає до -5: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У вівторок, 24 березня, в Дніпрі очікується холодна і хмарна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не буде.

Температура повітря вночі опуститься до -3...-5 градусів, удень +4...+6 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 24 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз до кінця березня в Україні. Обіцяють сніг і ожеледь.

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