Головна Новини
24 березня • оновлено в 09:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

Похолодає до -5: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

526
Читати матеріал російською

У вівторок, 24 березня, в Дніпрі очікується холодна і хмарна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не буде.

Температура повітря вночі опуститься до -3...-5 градусів, удень +4...+6 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 24 березня

Погода в Україні 24 березня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз до кінця березня в Україні. Обіцяють сніг і ожеледь.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Новини

Топпублікації

Топблоги