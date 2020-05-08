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8 травня • оновлено в 08:00
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Карина Бондаренко
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Похолодає до +5: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

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У п'ятницю, 8 травня, в Дніпрі очікується сира і дощова погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, дощ не припинятиметься вдень і вночі.

Температура повітря опуститься до +5...+7 градусів вночі, вдень від +14 до +16 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 8 травня

Погода в Україні 8 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на аномально теплу зиму і ранню весну, літо 2020 року в Україні не буде занадто спекотним.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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