Сонячно і холодно: синоптики дали прогноз погоди на 8 січня в Дніпрі

У середу, 8 січня, в Дніпрі буде сонячно і холодно.

На небі над містом в цей день не буде ні хмарки. Про це повідомляє Синоптик.

Опади в середу не очікуються. Синоптики прогнозують від -1 до -5 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -5 до -11 градусів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що синоптики спрогнозували рекордну зміну погоди. В Україні вже 10 січня після різдвяних морозів знову прийде хвиля потепління до +6.

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