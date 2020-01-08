Головна Новини
8 січня • оновлено в 08:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

Сонячно і холодно: синоптики дали прогноз погоди на 8 січня в Дніпрі

265
Читати матеріал російською

У середу, 8 січня, в Дніпрі буде сонячно і холодно.

На небі над містом в цей день не буде ні хмарки. Про це повідомляє Синоптик.

Новини
Від мокрого снігу до -10: синоптики дали неоднозначний прогноз по Україні

Опади в середу не очікуються. Синоптики прогнозують від -1 до -5 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -5 до -11 градусів.

Сонячно і холодно: синоптики дали прогноз погоди на 8 січня в Дніпрі

Раніше OBOZREVATEL писав, що синоптики спрогнозували рекордну зміну погоди. В Україні вже 10 січня після різдвяних морозів знову прийде хвиля потепління до +6.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги