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18 лютого • оновлено в 07:28
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Аліна Рашевська

Похмуро, але тепло: синоптики розповіли про погоду в Дніпрі 18 лютого

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У вівторок, 18 лютого, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Також у місті значно потеплішає, повідомляє Синоптик.

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Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -1 до +8 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -5 до +5. Вологість повітря складе 72-91%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів не передбачається. Світанок настане о 6:40, захід очікується о 17:07.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що синоптик попередив про теплу погоду до кінця місяця. Метеорологічні показники вказують на те, що до кінця лютого ситуація з погодою в Європі істотно не зміниться.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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