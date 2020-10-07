Похмуро, але тепло: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:35, 7.10.2020

У середу, 7 жовтня, в Дніпрі прогнозується переважно похмура погода.

Опадів в цей день не передбачається. Пориви вітру можуть досягати 15-24 метрів в секунду, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +24 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 37-70%. Світанок настане о 6:47, захід очікується о 18:07.

Скріншот.
синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україну в середу знову накриють сильні дощі з грозами.

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