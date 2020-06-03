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3 червня • оновлено в 06:51
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Аліна Рашевська
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Похмуро, але тепло: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

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У середу, 3 червня, в Дніпрі прогнозується переважно похмура погода.

Нетривале прояснення очікується вранці. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +11 до +20 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 41-92%. Світанок настане о 4:39, захід очікується о 20:37.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відчутне потепління почнеться в Україні тільки з 5 червня. Саме починаючи з п'ятниці, літня погода повернеться майже в усі регіони України.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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