Похмуро, але тепло: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У середу, 3 червня, в Дніпрі прогнозується переважно похмура погода.

Нетривале прояснення очікується вранці. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +11 до +20 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 41-92%. Світанок настане о 4:39, захід очікується о 20:37.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відчутне потепління почнеться в Україні тільки з 5 червня. Саме починаючи з п'ятниці, літня погода повернеться майже в усі регіони України.

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