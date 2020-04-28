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28 квітня • оновлено в 06:47
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Аліна Рашевська
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Похмуро, але тепло: синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі

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У вівторок, 28 квітня, в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність.

Небо затягне хмарами у другій половині дня. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +5 до +16 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 35-71%. Світанок настане о 5:22, захід очікується о 19:52.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні у вівторок, 28 квітня, покращиться. Протягом дня повітря прогріється до +14... +18 градусів.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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