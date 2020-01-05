Погрожував ножем і поранив поліцейського: в Кривому Розі чоловік влаштував дебош в нічному клубі

У Кривому Розі Дніпропетровської області відвідувач нічного клубу кидався з ножем на людей і поранив поліцейського.

В одному з нічних клубів п'яний чоловік з ножем кидався на відпочиваючих, коли на місце інциденту прибули правоохоронці, він поранив одного з них. Про це повідомив Первый Городской.

Нетверезий чоловік поводився агресивно з людьми в закладі. Працівники нічного клубу були змушені натиснути тривожну кнопку.

Бешкетник не реагував на зауваження співробітників поліції охорони, висловлюючись в їх сторону нецензурно. Дійшло до того, що чоловік дістав ніж і почав розмахувати ним перед правоохоронцями.

Правоохоронці затримали чоловіка і одягли на нього наручники. Однак буйний чоловік встиг поранити обличчя водія наряду поліції охорони. Чоловікові потрібна була допомога медиків, тому на місце події викликали швидку.

Ніж Первый Городской

44-річного затриманого передали слідчо-оперативній групі Металургійного відділення поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі водії Lexus і Mercedes Vito влаштували бійку посеред вулиці. Один з учасників бійки застосував травматичну зброю.

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