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5 січня • оновлено в 15:58
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Погрожував ножем і поранив поліцейського: в Кривому Розі чоловік влаштував дебош в нічному клубі

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У Кривому Розі Дніпропетровської області відвідувач нічного клубу кидався з ножем на людей і поранив поліцейського.

В одному з нічних клубів п'яний чоловік з ножем кидався на відпочиваючих, коли на місце інциденту прибули правоохоронці, він поранив одного з них. Про це повідомив Первый Городской.

Нетверезий чоловік поводився агресивно з людьми в закладі. Працівники нічного клубу були змушені натиснути тривожну кнопку.

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Бешкетник не реагував на зауваження співробітників поліції охорони, висловлюючись в їх сторону нецензурно. Дійшло до того, що чоловік дістав ніж і почав розмахувати ним перед правоохоронцями.

Правоохоронці затримали чоловіка і одягли на нього наручники. Однак буйний чоловік встиг поранити обличчя водія наряду поліції охорони. Чоловікові потрібна була допомога медиків, тому на місце події викликали швидку.

Ніж

Ніж

Первый Городской

44-річного затриманого передали слідчо-оперативній групі Металургійного відділення поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі водії Lexus і Mercedes Vito влаштували бійку посеред вулиці. Один з учасників бійки застосував травматичну зброю.

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Місце
Україна Кривий Ріг
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