Погоджуйтеся або звільняйтеся: в рідному місті Зеленського медикам висунули жорстку умову

В одній з лікарень Кривого Рогу Дніпропетровської області медикам повідомили про те, що з 1 квітня установу переводять на державне фінансування.

Замість міського бюджету кошти виділятиме Національна служба охорони здоров'я України, у зв'язку з чим лікарів чекає істотне зниження заробітної плати. Відповідний документ опублікував на своїй сторінці в Facebook колишній радник міністра охорони здоров'я країни Євген Найштетик.

У Кривому Розі медикам висунули жорстку умову Колаж

У ньому говориться, що медиків першої Криворізької лікарні очікує "тимчасова зміна умов праці за частиною його оплати в бік зменшення". Відзначається, що розмір зарплати не опуститься нижче мінімальної. Персонал також попередили про можливе переведення в інший структурний підрозділ лікарні або в інше приміщення. У разі незгоди з прийдешніми змінами співробітники можуть розірвати трудовий договір за власним бажанням.

У Кривому Розі медикам висунули жорстку умову facebook.com/nayshtetik

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Києві медики швидкої допомоги у черговий раз вийшли на мітинги під КМДА і Верховну Раду через скорочення кількості виїзних бригад, а також нелюдські умови роботи і мізерну зарплату. За їх словами, таким чином вони також висловлюють свою недовіру новообраному директору Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва Анатолію Вершигорі і його команді.

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