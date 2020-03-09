Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 9 березня

У понеділок, 9 березня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Також в місті значно потеплішає, повідомляє Синоптик.

Погода в Дніпрі Myslo

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від +9 до +17 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 56-84%.

Світанок настане в 6:02, захід очікується о 17:38.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в травні буде аномально спекотною і посушливою. У той же час вже з перших днів літа обіцяють мало не тропічні зливи.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!