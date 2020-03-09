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9 березня • оновлено в 07:07
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Аліна Рашевська

Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 9 березня

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У понеділок, 9 березня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Також в місті значно потеплішає, повідомляє Синоптик.

Погода в Дніпрі

Погода в Дніпрі

Myslo

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від +9 до +17 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 56-84%.

Світанок настане в 6:02, захід очікується о 17:38.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в травні буде аномально спекотною і посушливою. У той же час вже з перших днів літа обіцяють мало не тропічні зливи.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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