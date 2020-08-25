Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 25 серпня

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 25.08.2020

У вівторок, 25 серпня, в Дніпрі очікується суха та спекотна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +27 до +29 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-західний – до 3-8 метрів в секунду.

Погода в Україні 25 серпня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що до середини вересня в Україні буде стояти літня погода з короткочасними періодами похолодання. На півдні країни перший місяць осені може виявитися холодним і дощовим, а в центрі України буде холодно.

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