Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 25 лютого

У вівторок, 25 лютого, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Температура повітря не опуститься нижче нуля, повідомляє Синоптик.

Погода в Дніпрі Кубань 24

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від +1 до +5 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 47-82%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів не передбачається. Світанок настане о 6:27, захід очікується о 17:18.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що черговий циклон із заходу Європи надішле в Україну атмосферний фронт, який від попереднього штормового буде відрізнятися дещо помірними опадами. Правда, сильний вітер все ще принесе в деякі регіони дощі і місцями сніг.

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