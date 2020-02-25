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25 лютого • оновлено в 05:55
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Аліна Рашевська

Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 25 лютого

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У вівторок, 25 лютого, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Температура повітря не опуститься нижче нуля, повідомляє Синоптик.

Погода в Дніпрі

Погода в Дніпрі

Кубань 24

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від +1 до +5 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 47-82%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів не передбачається. Світанок настане о 6:27, захід очікується о 17:18.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що черговий циклон із заходу Європи надішле в Україну атмосферний фронт, який від попереднього штормового буде відрізнятися дещо помірними опадами. Правда, сильний вітер все ще принесе в деякі регіони дощі і місцями сніг.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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