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23 січня • оновлено в 06:10
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Аліна Рашевська

Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 23 січня

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У четвер, 23 січня, жителів Дніпра чекає хмарна і вітряна погода.

Опадів в цей день не очікується. Про це повідомляє Синоптик.

Погода в Дніпрі 23 січня

Погода в Дніпрі 23 січня

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Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -3 до 0 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -8 до -5. Вологість повітря складе 51-86%.

День обіцяє бути хмарним. Синоптики попереджають про посилення вітру до 15-24 м/с. Опадів не очікується. Світанок настане о 7:17, захід очікується о 16:25.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в четвер, 23 січня, на кількох вулицях в Дніпрі з 10:00 до 16:00 не буде води. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
синоптик погода
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