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17 березня • оновлено в 07:47
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Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 17 березня

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У вівторок, 17 березня, в Дніпрі буде сонячно.

Опадів в цей день не передбачається. Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -4 до +7 градусів за Цельсієм, повідомляє Синоптик.

Вологість повітря складе 37-82%. Світанок настане о 5:45, захід очікується о 17:50.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в найближчі дні погоду в Україні буде формувати антициклон, тому переважно буде сонячно, сухо і не надто вітряно. У той же час вночі все ж будуть переважати заморозки.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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