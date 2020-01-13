Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 13 січня

У понеділок, 13 січня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -3 до +4 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -7 до 0. Вологість повітря складе 75-91%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів не передбачається. Світанок настане в 7:26, захід очікується о 16:11.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Водохреща, яке християни східного обряду відзначатимуть 19 січня, погода в Україні буде аномально теплою. Вдень температура повітря буде вище нуля.

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