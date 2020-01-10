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10 січня • оновлено в 07:31
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Карина Бондаренко

Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 10 січня

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У п'ятницю, 10 січня, в Дніпрі прогнозують по-зимовому теплу погоду. Температура повітря коливатиметься біля відмітки нуля.

Протягом усього дня небо над містом буде вкрите хмарами. Про це повідомляє Синоптик.

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Опадів в п'ятницю не очікується. Синоптики прогнозують від +1 до -1 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від 0 до -4.

Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 10 січня

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • В Україні січень і лютий 2020 року не будуть дуже холодними. При цьому нас чекають температурні гойдалки.

  • У 2020 році слід очікувати холодну і сніжну зиму, пізню весну, прохолодне і дощове літо і осінь з морозною погодою.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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