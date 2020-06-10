Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 10 червня

У середу, 10 червня, в Дніпрі очікується сонячна та спекотна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не передбачається.

Температура повітря +32 +34 градусів вдень, вночі похолодає до +17 +19 градусів. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що літо-2020 року теплим і досить сухим, але з сильними зливами, градами і шквалами. За словами метеоролога, такому прогнозу сприяє істотне зниження температури в районі течії Гольфстрім.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!