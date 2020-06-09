Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 9 червня

Аліна Рашевська Життя міста 06:27, 9.06.2020

У вівторок, 9 червня, в Дніпрі очікується ясна погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +33 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 33-73%. Світанок настане о 4:36, захід очікується о 20:42.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні у вівторок, 9 червня, очікується сонячною і спекотною в більшості регіонів, однак на заході пройдуть дощі з грозами.

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