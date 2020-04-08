Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 8 квітня

У середу, 8 квітня, в Дніпрі очікується безхмарна погода.
Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.
Стовпчик термометра коливатиметься від +1 до +19 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 22-56%. Світанок настане о 6:00, захід очікується о 19:23.
Скріншот
синоптик
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що синоптик уточнила прогноз погоди по Україні. У деяких областях прогнозуються низькі температури, місцями навіть нижче нуля.
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