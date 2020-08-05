Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 5 серпня

У середу, 5 серпня, в Дніпрі синоптики прогнозують сонячну та спекотну погоду.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +30 до +32 градусів за Цельсієм. Вітер буде північно-східний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 5 серпня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на житловому масиві Ігрень співробітники комунальних служб очищають місцевість від сміттєвих звалищ. Найчастіше після відпочинку недобросовісні жителі залишають побутові відходи і безліч іншого мотлоху.