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31 березня • оновлено в 08:54
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Аліна Рашевська

Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 31 березня

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У вівторок, 31 березня, в Дніпрі буде стояти похмура погода.

Ранкове невелике прояснення триватиме зовсім недовго. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +1 до +8 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 29-73%. Світанок настане о 6:06, захід очікується о 19:11.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні в квітні очікується тепла погода до +24 градусів. Опади очікуються більше в першій половині місяця.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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