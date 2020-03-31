Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 31 березня

У вівторок, 31 березня, в Дніпрі буде стояти похмура погода.
Ранкове невелике прояснення триватиме зовсім недовго. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.
Стовпчик термометра коливатиметься від +1 до +8 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 29-73%. Світанок настане о 6:06, захід очікується о 19:11.
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Синоптик
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні в квітні очікується тепла погода до +24 градусів. Опади очікуються більше в першій половині місяця.
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