Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 30 липня

Аліна Рашевська Життя міста 06:39, 30.07.2020

У четвер, 30 липня, погода в Дніпрі буде сонячною і спекотною.

Небо затягнеться хмарами лише ввечері. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +19 до +33 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 35-78%. Світанок настане о 5:11, захід очікується о 20:21.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що синоптики попередили про нову хвилю холоду в Україні.

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