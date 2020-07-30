Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 30 липня

У четвер, 30 липня, погода в Дніпрі буде сонячною і спекотною.

Небо затягнеться хмарами лише ввечері. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +19 до +33 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 35-78%. Світанок настане о 5:11, захід очікується о 20:21.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що синоптики попередили про нову хвилю холоду в Україні.