Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 30 липня
Погода в Дніпрі. expert.in.ua
У четвер, 30 липня, погода в Дніпрі буде сонячною і спекотною.
Небо затягнеться хмарами лише ввечері. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.
Стовпчик термометра коливатиметься від +19 до +33 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 35-78%. Світанок настане о 5:11, захід очікується о 20:21.
Скріншот Синоптик
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що синоптики попередили про нову хвилю холоду в Україні.
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