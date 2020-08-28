Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 28 серпня

У п'ятницю, 28 серпня, в Дніпрі очікується суха і спекотна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +23 до +25 градусів за Цельсієм. Вітер буде західний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 28 серпня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що до середини вересня в Україні буде стояти літня погода з короткочасними періодами похолодання. На півдні країни перший місяць осені може виявитися холодним і дощовим, а в центрі України буде холодно.

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