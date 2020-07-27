Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 27 липня

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 27.07.2020

У понеділок, 27 липня, в Дніпрі очікується спекотна та сонячна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +29 до +31 градусів за Цельсієм. Вітер буде східний – до 5-10 метрів в секунду.

Погода в Україні 27 липня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 27 липня на кількох вулицях Дніпра не буде електрики. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт.

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