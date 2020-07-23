Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 23 липня
Погода в Дніпрі. bigmir.net
У четвер, 23 липня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.
Небо, ясне вночі та вранці, затягнеться хмарами у середині дня, і погода буде похмурою до самого вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.
Стовпчик термометра коливатиметься від +14 до +28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 26-76%. Світанок настане о 5:02, захід очікується о 20:30.
Скріншот Синоптик
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що четвер, 23 липня, в Україні буде переважно сухим, лише в західних областях пройдуть періодичні грозові дощі.
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