Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 23 липня

У четвер, 23 липня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

Небо, ясне вночі та вранці, затягнеться хмарами у середині дня, і погода буде похмурою до самого вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +14 до +28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 26-76%. Світанок настане о 5:02, захід очікується о 20:30.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що четвер, 23 липня, в Україні буде переважно сухим, лише в західних областях пройдуть періодичні грозові дощі.