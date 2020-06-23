Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 23 червня

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 23.06.2020

У вівторок, 23 червня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

Днем на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +18 до +27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 51-97%. Світанок настане о 4:37, захід очікується о 20:47.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україну прийдуть рясні дощі. Синоптики попередили про циклон, що насувається.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Зеленський закликав не пускати Росію в G7 до повернення Донбасу й Криму

Путин должен вернуть подарки украинского народа

В Україні підвищать прожитковий мінімум у липні: що буде з пенсіями й іншими виплатами і чому цього мало

"Слуги" придумали, как залезть в карман украинцев

Фонд Баума-Тимошенка закуповує маски з Китаю з націнкою в 6 разів? Звернення до ДБР