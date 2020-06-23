Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 23 червня

У вівторок, 23 червня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

Днем на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +18 до +27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 51-97%. Світанок настане о 4:37, захід очікується о 20:47.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україну прийдуть рясні дощі. Синоптики попередили про циклон, що насувається.