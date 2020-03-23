Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 23 березня

У понеділок, 23 березня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Як повідомляє Синоптик, у місті в цей день опадів не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від -3 до +4 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 37-80%. Світанок настане о 5:33, захід очікується о 17:59.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на початку нового тижня погода в Україні приголомшить різким похолоданням, морозами і ожеледицею. Її буде визначати антициклон Юрген, який наближається з півночі.

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