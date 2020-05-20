Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 20 травня

У середу, 20 травня, в Дніпрі очікується похмура погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +11 до +18 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 62-91%. Світанок настане о 04:50, захід очікується о 20:20.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в середу, 20 травня, буде похмурою, прохолодною і переважно сухою. Дощі очікуються тільки на півдні, сході та в деяких північних областях.

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