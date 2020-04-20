Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 20 квітня

У понеділок, 20 квітня, в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність.

Вранці хмар не буде – вони з'являться у другій половині дня, але до вечора погода знову проясниться. Очікується посилення швидкості поривчастого вітру до 15-24 м/с, повідомляє Синоптик.

Опадів в цей день не передбачається. Стовпчик термометра коливатиметься від +3 до +13 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 29-68%. Світанок настане о 5:36, захід очікується о 19:40.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні на початку наступного тижня, з 20 квітня, істотно погіршиться – очікуються сильні нічні заморозки в повітрі і на грунті. У той же час, ближче до кінця тижня погода покращиться – вже в п'ятницю, 24 квітня, в декількох областях прогнозується до +19 °С.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!