Головна Новини
20 квітня • оновлено в 06:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська
Всі статті автора

Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 20 квітня

149
Читати матеріал російською

У понеділок, 20 квітня, в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність.

Вранці хмар не буде – вони з'являться у другій половині дня, але до вечора погода знову проясниться. Очікується посилення швидкості поривчастого вітру до 15-24 м/с, повідомляє Синоптик.

Опадів в цей день не передбачається. Стовпчик термометра коливатиметься від +3 до +13 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 29-68%. Світанок настане о 5:36, захід очікується о 19:40.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні на початку наступного тижня, з 20 квітня, істотно погіршиться – очікуються сильні нічні заморозки в повітрі і на грунті. У той же час, ближче до кінця тижня погода покращиться – вже в п'ятницю, 24 квітня, в декількох областях прогнозується до +19 °С.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5449.

    Вилікувалися: 347. Померли: 141.

  • У світі захворіли майже 2,4 мільйони осіб, загинули – понад 164 тисячі.

  • У лабораторії Уханя зберігали коронавірус у зламаному холодильнику: спливли фото.

  • Вчені пообіцяли до вересня мільйони доз вакцини від COVID-19.

  • Україна вирішила закупити ліки від коронавірусу, які отримали успіх в США.

Новини

Топпублікації

Топблоги