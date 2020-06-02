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2 червня • оновлено в 08:01
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Софія Ковнір
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Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 2 червня

1.1т
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У вівторок, 2 червня, в Дніпрі очікується сонячна погода.

Опадів в цей день не передбачається, повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря +17 +19 градусів вдень, вночі похолодає до +7 +9 градусів. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 2 червня

Погода в Україні 2 червня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що метеорологи дали апокаліптичний прогноз для України. Стало відомо, що нас чекає влітку-2020.

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Автор
Софія Ковнір
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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