Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 2 червня

У вівторок, 2 червня, в Дніпрі очікується сонячна погода.

Опадів в цей день не передбачається, повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура повітря +17 +19 градусів вдень, вночі похолодає до +7 +9 градусів. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 2 червня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що метеорологи дали апокаліптичний прогноз для України. Стало відомо, що нас чекає влітку-2020.

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