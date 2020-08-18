Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 18 серпня

У вівторок, 18 серпня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

Вдень на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +32 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 25-67%. Світанок настане О 5:37, захід очікується о 19:49.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україну повертається спека, але з дощами.

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