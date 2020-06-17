Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 17 червня

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 17.06.2020

У середу, 17 червня, в Дніпрі очікується похмура погода.

Хмари розійдуться лише на нетривалий час, але ввечері небо знову затягне. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +18 до +28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 49-92%. Світанок настане о 4:35, захід очікується о 20:46.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що частині України загрожує серйозний дефіцит води. На ситуацію звернули увагу через незвичайну зиму.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Волонтера АТО, який помер у Києві, пограбував двірник лікарні

Зайцева, яка збила насмерть 6 людей, загоряє на сонечку "за гратами". Фото, ексклюзив

ЗНО в Україні можуть перенести на серпень: міністерка розкрила деталі

Порошенка можуть арештувати в день похорону батька: адвокат виступив із заявою

Командир військового корабля ВМС намагався здати Росії держтаємницю і втекти до Криму