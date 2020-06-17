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Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 17 червня

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
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Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 17 червня

Погода в Дніпрі

У середу, 17 червня, в Дніпрі очікується похмура погода.

Хмари розійдуться лише на нетривалий час, але ввечері небо знову затягне. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +18 до +28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 49-92%. Світанок настане о 4:35, захід очікується о 20:46.

Скріншот

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що частині України загрожує серйозний дефіцит води. На ситуацію звернули увагу через незвичайну зиму.

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