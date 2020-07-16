Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 16 липня

У четвер, 16 липня, в Дніпрі очікується сонячна та тепла погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, опадів в цей день не передбачається.

Температура повітря +24 +26 градусів вдень, вночі похолодає до +13 +15 градусів. Вітер західний, 3-8 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 16 липня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що підвищення середньорічної температури в Україні випереджає показники у всьому світі, а клімат змінюється сильніше. Тому "тропічна спека" влітку може скоро стати нормою.