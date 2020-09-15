Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 15 вересня

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 15.09.2020

У вівторок, 15 вересня, в Дніпрі очікується ясна погода.

Протягом дня буде зберігатися висока пожежна небезпека. Опади не прогнозуються, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +28 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 38-76%. Світанок настане о 6:16, захід очікується о 18:53.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вівторок, 15 вересня, в Україні і всій Європі не буде дощу, всюди – сухо, тепло і сонячно.

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Дніпро Життя міста

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