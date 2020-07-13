Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 13 липня

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 13.07.2020

У понеділок, 13 липня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

Небо, ясне вночі та вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Практично весь день пройде без опадів, тільки ввечері може розпочатися дощ, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +21 до +30 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 46-72%. Світанок настане о 4:51, захід очікується о 20:40.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на початку тижня по всій Україні очікується похолодання, в більшості областей пройдуть дощі.

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