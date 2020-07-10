Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 10 липня

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 10.07.2020

У п'ятницю, 10 липня, в Дніпрі очікується сонячна та тепла погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, опадів в цей день не передбачається.

Температура повітря +27 +29 градусів вдень, вночі похолодає до +13 +15 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі з 9 по 11 липня оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища. Рівень небезпеки 1 – жовтий.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Зеленський почав жити на президентській дачі в Конча-Заспі. Прямо зараз

Махінація Зеленського з держбюджетом: з нас регоче весь світ

Закон про мову хочуть перекроїти під Кремль? У чому ризики для України й що залежить від КСУ

У справі "Прямого" поставлена задача про арешт телеканалу, – керівник слідчої групи ДБР

У Луцьку військові вичерпували калюжі перед приїздом Зеленського. Фото і відео