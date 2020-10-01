Погода в Дніпрі: з'явився прогноз на 1 жовтня

Аліна Рашевська Життя міста 08:00, 1.10.2020

У четвер, 1 жовтня, небо в Дніпрі буде приховано за хмарами.

Увечері очікується невеликий дощ. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +18 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 59-94%. Світанок настане о 6:39, захід очікується о 18:19.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до 2 жовтня на Україну буде впливати холодний фронт.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Власниця готелю застрелила дітей і себе: подробиці вбивства на Львівщині

Курсант Золочевський, який вижив у Ан-26, розповів про катастрофу. Відео

Ярош захотів очолити ТКГ і пообіцяв Зеленському вести переговори з позиції сили

Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ після скандалів: усі подробиці

Кравчук звинуватив США і Британію в нехтуванні Будапештським меморандумом